Анкара, 31 июля, 2018, 00:32 — ИА Регнум. Язык угроз, который используют США по отношению к Турции, является неуважительным и неприемлимым, говорится в заявлении Совета национальной безопасности Турции, сообщает агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В заявлении подчеркивается, что Турция безукоснительно соблюдает все взятые на себя обязательства в рамках сотрудничества страны с США.

«Турция привержена выполнению своих обязательств как в рамках двухсторонних отношений, так и в рамках союзов. Наряду с этим Анкара полна решимости отстаивать свои интересы и требует уважительного отношения к своей позиции», — говорится в заявлении.

При этом Турция готова отстаивать свои интересы по обеспечению безопасности в Сирии, где, по их мнению, проявляют активность террористические организации, и выразила желание сотрудничать со всеми, кто готов подключиться к борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США могут лишиться «сильного и искреннего союзника», если не изменят свое отношение к Анкаре и не будут внимательней относиться к интересам страны.