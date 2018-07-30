Киев, 31 июля, 2018, 00:04 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины 31 июля, первого и третьего августа 2018 года проведет тактические учения по противодействию террористическим и диверсионным угрозам, сообщило командование операцией объединенных сил (ООС) 30 июля на официальной странице в социальной сети Facebook.

Ssu.gov.ua СБУ проводит силовую акцию

Командование ООС не рекомендует жителям города Лисичанск, временно находящегося под контролем киевских боевиков, 31 июля и первого августа без крайней необходимости покидать дома, необходимо везде носить с собой паспорт.

Аналогичные учения в Полтавской области пройдут с первого по третье августа:

«Управление СБУ в Полтавской области призывает земляков сохранять спокойствие в связи с вероятным сосредоточением военных и спецназовцев, а также просит граждан должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей (проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей, возможно временное ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов и т.д.)», — сказано в официальном обращении.

Напомним, в начале июля СБУ предотвратила аварию на Южно-Украинской АЭС, выявив некачественное оборудование, закупленное для систем безопасности станции.

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