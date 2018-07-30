Ростов-на-Дону, 30 июля, 2018, 23:23 — ИА Регнум. В Ростовской области открылся детский сад на 270 мест. Дошкольное учреждение стоимостью более 182 млн рублей, рассчитанное на 14 групп, появилось в Миллерово, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 30 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

В игровых комнатах есть вся необходимая мебель, развивающие игрушки, оборудование. Современной техникой оснащены пищеблок, прачечная, медицинский блок. На втором этаже предусмотрены залы для музыкальных и спортивных занятий. Отдельная комната отведена для занятий с логопедом и психологом.

По словам министра образования региона Ларисы Балиной, с начала года на Дону было открыто семь новых детских садов на 1250 мест.

ИА REGNUM отмечает, что на 1 января 2018 года в донском регионе работало более 1,5 тыс. учреждений дошкольного образования, около 1,3 тыс. из них — муниципальные. Очередь для детей в возрасте от трёх до семи лет была ликвидирована в конце 2015 года, не хватает только ясельных групп для детей до трёх лет. Чтобы решить эту задачу в 2018 году запланировано создание более 2 тыс. дошкольных мест.

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