Львов, Украина, 30 июля, 2018, 22:55 — ИА Регнум. Во Львове неизвестные осквернили могилу легендарного советского разведчика Николая Кузнецова, сообщил журналист Дмитрий Смирнов 30 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Соболев ИА Красная Весна Кладбище советских солдат

Вандалы написали на надгробной плите краской слова «враг» и «палач».

"В этом, собственно, суть бандеровцев, способных воевать с теми, кто не может ответить», — прокомментировал событие журналист.

Напомним, аналогичный случай произошел 21 июня 2018 года. Тогда ответственность за случившееся взяли на себя члены неонацистской группировки С-14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ).