Киев, 30 июля, 2018, 22:40 — ИА Регнум. Украинская власть объявила врагами более трети населения Украины, заявила политический эксперт Елена Дьяченко 30 июля в эфире телеканала NewsOne, комментируя прошедший в Киеве «крестный ход» с участием сторонников непризнанного «киевского патриархата».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Филарет

Крестный ход УПЦ, прошедший 27 июля в Киеве был посвящен крещению Руси, а состоявшееся на следующий день мероприятие раскольников — «Петру Порошенко и его политическим идеям».

На вопрос ведущего о том, как тема автокефалии украинской православной церкви повлияет на итог будущих президентских выборов, Дьяченко отметила:

«Я думаю, что это была технологическая ошибка власти идти по этому сценарию потому что, во-первых, отбрасывается 35% населения (сторонников канонической церкви — ИА REGNUM ) и они называется «врагами украинского народа». Я думаю, среди этих 35% были люди, голосовавшие в 2014 году за Порошенко. Теперь их нет».

Эксперт не отрицает возможность провокаций: не получив томос об автокефалии, украинская власть может организовать столкновения между верующими различных конфессий, чтобы прикрыть свой провал.

Напомним, крестный ход в честь 1030-летия крещения Руси собрал в Киеве от 200 тыс. до четверти миллионов паломников. Аналогичная акция раскольников, в которой участвовал президент Петр Порошенко и другие представители власти, собрала около 30 тыс. человек.