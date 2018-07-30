Вашингтон, 30 июля, 2018, 22:08 — ИА Регнум. Политтехнолог Пол Манафорт, руководивший избирательным штабом президента США Дональда Трампа, заработал более $60 млн во время работы на Украине, заявило 30 июля американское издание Bloomberg.

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По мнению американских обвинителей, на кипрские счета Манафорта приходили деньги от «украинских олигархов», приближенных к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

На данный момент доказано, что с $60 млн Манафорт не заплатил налоги. Однако это не все деньги, полученные политологом за время работы на Украине с 2006 по 2015 год, считают прокуроры.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сравнил происходящее с Полом Манафортом с делом известного гангстера Аль Капоне.

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