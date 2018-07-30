Симферополь, 30 июля, 2018, 22:06 — ИА Регнум. Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V несколько раз прошел вдоль черноморского побережья России и возле Крымского полуострова, сообщает 30 июля Twitter-аккаунт Aircraft Spots.

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Воздушный разведчик прошел возле южного и западного побережья Крыма, пролетел вдоль границ российского Кавказа и ушел на авиабазу на острове Крит.

Как сообщало ИА REGNUM, над Черным морем и полуостровом Крым значительно участились случаи разведывательных операций США и их сателлитов.

Напомним, Крымский полуостров имеет стратегическое значение для обеспечения безопасности юго-западных границ России.