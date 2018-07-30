Никосия, 30 июля, 2018, 22:00 — ИА Регнум. В прошлый четверг, 26 июля, Совет Безопасности ООН продлил мандат Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) еще на полгода. Главный переговорщик от греков-киприотов предостерег, что начало нового раунда переговоров вполне может стать последним шансом на разрешение кипрской проблемы в том виде, в каком мы ее знаем на сегодняшний день, пишет сегодня, 30 июля, Cyprus-Mail.

Яковенко Вячеслав ИА Красная Весна Миротворцы

Мандат ВСООНК был продлен единогласным решением членов Совета Безопасности до 31 января 2019 года. Однако, помимо прочего, в резолюции Совбеза содержится также призыв к Турции и туркам-киприотам, в частности, о восстановлении военного статус-кво в Стровилии, существовавший до 30 июня 2000 года.

Стровилия — маленькая деревушка на границе между ТРСК и британской суверенной военной базой Декелия. Она является частью «зеленой линии», определенной режимом прекращения огня в 1974 году и на протяжении 26 лет воспринималась турецкой стороной как часть британской суверенной военной базы. Однако 30 июня 2000 года турецкие силы заняли Стровилию. До этого момента Стровилия оставалась фактически единственным местом, где проходила прямая граница между Республикой Кипр и ТРСК.

В своей резолюции СБ ООН также поприветствовал назначение Джейн Холл Лут в качестве специального советника Генерального секретаря ООН по Кипру и уже в который раз призвал стороны продемонстрировать необходимую политическую волю с тем, чтобы возобновить переговоры о воссоединении острова, а также воздержаться от любых действий, которые могут нивелировать шансы на успех.

Примечательно, что делегаты от Соединенных Штатов упорно добивались включения в резолюцию по мандату ВСООНК формулировки, «которая устанавливала бы определенные критерии касательно оценки сил, включая сроки и стратегию вывода войск», сообщает информационное агентство Cyprus News Agency со ссылкой на дипломатические источники в Совете Безопасности.

Однако эту идею члены СБ ООН так и не поддержали, ссылаясь на то, что миротворческая миссия на острове не должна быть подорвана.

В настоящий момент процесс разрешения кипрской проблемы и так переживает не лучшие времена. Об этом в интервью кипрской столичной радиостанции «Super Sport FM» заявил главный переговорщик от греков-киприотов Андреас Маврояннис.

И хотя подобная формулировка в отношении ситуации на Кипре и в прошлом употреблялась с завидным постоянством, на этот раз она может действительно означать «конец эпохи», как выразился кипрский дипломат.

Отвечая на вопрос о деталях сложившегося положения, Маврояннис подтвердил, что если нынешние усилия сторон по воссоединению острова закончатся неудачей, то на этом, скорее всего, завершится последняя попытка преобразовать Кипр в двузональное бикоммунальное федеративное государство.

Эта концепция была основой всех мирных переговоров на Кипре на протяжении вот уже 44 лет, и альтернативы ей нет до сих пор, признается Маврояннис: «Мы думаем о том, как защитить нашу страну… но у нас нет альтернативных вариантов в случае неудачи. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы максимизировать шансы на успех».

Как будет в ближайшее время протекать мирный процесс на Кипре, пока до конца неясно. Известно лишь, что в сентябре президент Республики Кипр Никос Анастасиадис и лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи встретятся с Генсеком ООН в Нью-Йорке в кулуарах очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.