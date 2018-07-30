Новосибирск, 30 июля, 2018, 21:41 — ИА Регнум. Величина прожиточного минимума в Новосибирской области за II квартал 2018 года по данным Новосибирскстата составила в среднем на жителя области 10 942 рубля, в том числе на трудоспособное население — 11 615 рублей; пенсионера — 8770 рублей; ребёнка — 11 358 рублей.

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По сравнению с I кварталом 2018 показатель увеличился: на душу населения — 93 рубля (1,76%), для трудоспособного населения на 211 рублей (1,82%), для пенсионеров на 150 рублей (1,71%) и для детей на 175 рублей (1,54%);

Структура прожиточного минимума на среднего жителя области состоит из расходов на питание — 42% (4598 рублей); непродовольственные товары — 25,4% (2773 рубля); оплату услуг — 25,3% (2771 рубль) и налоги — 7,3% (800 рублей).

Тем временем, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Новосибирской области в январе — мае 2018 года составила 33 988 рублей. Индекс потребительских цен на товары и услуги всего по региону в июне 2018 года 100,12%.

Отметим, что величина прожиточного минимума применяется в качестве расчётного критерия для определения права на получение ряда мер государственной и социальной помощи: пособие на ребенка, оказание социальной помощи малоимущим семьям, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Согласно проекту Минтруда РФ, прожиточный минимум в стране во II квартале 2018 года должен вырасти на 4%, в расчёте на душу населения — 10 444 рублей.