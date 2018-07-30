Челябинск, 31 июля, 2018, 00:54 — ИА Регнум. Целью визита губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в Йоханнесбург (ЮАР) была подготовка к саммитам ШОС и БРИКС, запланированным на 2020 год, заявил глава региона на аппаратном совещании с заместителями и министрами.

Kremlin.ru Борис Дубровский

«Мое участие было связано с подготовкой к проведению предстоящих саммитов в Челябинске, — сказал Дубровский. — Мы изучаем лучшие практики, чтобы суметь их применить при подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году».

Челябинский губернатор отметил, что регион станет третьим в стране, где пройдут «сдвоенные» саммиты: подобное до сих пор было только в Уфе и Екатеринбурге. Задачу принять 30 официальных делегаций он назвал «серьезным вызовом».

«Опыт, полученный в Йоханнесбурге, будет полезен», — сказал Дубровский.

Напомним, власти Челябинской области готовятся к запланированным на 2020 г. саммитам БРИКС и ШОС, которые пройдут в столице Южного Урала. В рамках подготовки ведется работа по возведению новых объектов, облагораживанию города. Кроме того, Дубровский обещал в лучшую сторону изменить экологическую обстановку в области.