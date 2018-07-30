Вашингтон, 30 июля, 2018, 21:33 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп похвалил премьер-министра Италии Джузеппе Конте за успешную миграционную политику, 30 июля передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

В ходе совместной пресс-конференции с Конте в Белом доме, Трамп заявил, что «очень согласен» с политикой Италии в отношении нелегальной миграции и «даже легальной иммиграции».

«Он (Конте — прим. ИА REGNUM ) занял очень жесткую позицию на границе, позицию, которую разделяют немногие страны. И, честно говоря, он поступает правильно», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году «правому» правительству Италии удалось достичь соглашения с правительством Ливии о перехвате судов с мигрантами у африканского побережья.

С начала 2018 года первое место по числу принимаемых беженцев из северной Африки в Европе вышла Испания во главе с «социалистическим» правительством Педро Санчеса.

Читайте также: Испанский министр: Нелегальная миграция — «непреодолимое явление»