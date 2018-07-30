Киев, 30 июля, 2018, 21:10 — ИА Регнум. Отставка Ростислава Павленко с должности заместителя руководителя аппарата президента Украины не связана с получением Украинской православной церковью (УПЦ) томоса об автокефалии, заявил чиновник 30 июля в комментарии изданию «Украинские новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Павленко назвал бредом и спекуляциями слухи о том, что его отставка вызвана отсрочкой в получении УПЦ томоса об автокефалии.

Чиновник подтвердил, что был освобожден от занимаемой должности по инициативе президента Украины Петра Порошенко. Президент назначил его директором института стратегических исследований вместо Владимира Горбулина.

В тоже время Павленко остался советником президента Украины по гуманитарным вопросам:

«Те вопросы, которые я курировал в качестве заместителя, остаются в моем подчинении как советника».

Напомним, несмотря на заявления Порошенко о возможном предоставлении УПЦ автокефалии ко дню 1030-летия Крещения Руси, томос так и не был получен. Решение этого вопроса отложили на конец 2018 — начало 2019 года.

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