Рим, 30 июля, 2018, 21:07 — ИА Регнум. Полиция Италии идентифицировала тело неизвестного лыжника, обнаруженное после отступления ледника в итальянских Альпах, 30 июля передает агентство Associated Press.

Pxhere.com Лыжник

Согласно заявлению полиции, погибшим является французский лыжник Анри Ла Масне, пропавший на горнолыжном курорте Червиния в 1954 году.

Установить личность погибшего удалось благодаря его родственникам из Франции — в опознании помогли свидетельства родных об одежде и инвентаре погибшего, а также образцы ДНК, взятые у его брата.

Читайте также: Во французских Альпах лыжников убило лавиной