Ташкент, 30 июля, 2018, 21:06 — ИА Регнум. 1 августа Ташкент посетит делегация Палестины во главе с министром иностранных дел и экспатриантов Риадом аль-Малки, сообщили 30 июля в пресс-службе внешнеполитического ведомства Узбекистана.

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В ходе визита запланированы узбекско-палестинских переговоры в министерстве иностранных дел республики. Стороны обсудят актуальные вопросы международной и двусторонней повестки дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля 2017 года Ташкент посетила делегация Палестины. В рамках визита прошла встреча с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Стороны также обсудили развитие сотрудничества в сфере туризма.