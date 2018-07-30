Киев, 30 июля, 2018, 20:51 — ИА Регнум. «Самую сильную армию Европы», как называет ее украинский президент Порошенко, массово покидают офицеры и контрактники, недовольные денежным содержанием.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Об этом 30 июля сообщило украинское военное ведомство.

По данным украинских СМИ, 36% украинских военнослужащих указали причиной увольнения низкую зарплату.

Интересно, что такую ситуацию украинское Минобороны объясняет повышением социальных стандартов на Украине и заявляет, что в поисках более высоких зарплат до конца 2018 года из вооруженных сил Украины могут уйти еще 18 тыс. человек.

«Сильнейшая армия Европы» требует дополнительно 4,5 миллиарда гривен от госбюджета, чтобы предотвратить эти «небоевые потери».

Как сообщало ИА REGNUM, в большинстве регионов Украины постоянно срываются планы по набору контрактников. Ряд экспертов полагает, что причиной такой ситуации является возможность уехать на заработки в Россию или в Европу, где можно заработать больше денег, чем в армии.