Новосибирск, 30 июля, 2018, 20:46 — ИА Регнум. Жители трёх городов Новосибирской области оказались под угрозой заражения корью. Город Новосибирск, город Обь, село Толмачёво сегодня под пристальным вниманием врачей и властей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Пластов. Доктор. 1966

На территории региона уже выявлено 33 случая кори — у четырёх взрослых и 29 детей. Медицинские работники начали подворовые обходы, чтобы своевременно выявить больных и контактных лиц. Все заболевшие госпитализируются в изолированные боксы в стационары. Проводится экстренная иммунизация контактировавших с заболевшими корью людьми.

«Министерство здравоохранения Новосибирской области совместно с медицинскими работниками и представителями других ведомств делает все возможное, чтобы предотвратить быстрое распространение инфекции, однако самый действенной преградой кори является своевременная вакцинация», — прокомментировал врио министра здравоохранения области Олег Иванинский.

По данным областного минздрава, сейчас в стационарах находятся десять детей и один взрослый, у которого диагноз «корь» пока не подтверждён. Все заболевшие ранее не были привиты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о первых заболевших корью стало известно ещё в июне. 26 и 27 июня в больницы с клиническими проявлениями кори были госпитализированы 11 человек из г. Обь и с. Толмачево. Сейчас к ним прибавились заболевшие из двух районов города Новосибирска. Как сообщается, все они не состояли на учёте в медицинских организациях и не были привиты.