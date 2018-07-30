Берлин, 30 июля, 2018, 20:46 — ИА Регнум. Немецкие пилоты ирландского лоукостера Ryanair готовы начать забастовку, 30 июля передает агентство Associated Press.

Andrew Thomas Авиакомпания Ryanair

Согласно заявлению немецкого профсоюза авиакомпании, 96% пилотов проголосовали за забастовку. В случае, если Ryanair не предоставит предложение по улучшению условий труда и заработной плате, профсоюз угрожает начать забастовку 6 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала июля забастовки уже объявляли пилоты Ryanair в Ирландии, Португалии, Испании и Бельгии. Ryanair является второй по числу перевозимых пассажиров авиакомпанией Европы.

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