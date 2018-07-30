Воронеж, 30 июля, 2018, 20:34 — ИА Регнум. В Воронеже Ленинский районный суд вынес приговор по громкому делу об убийстве частного детектива, совладельца ЧОПа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, 30 июля суд признал другого совладельца ООО ЧОП «Бумеранг» виновным в убийстве, а также в незаконном хранении оружия.

Jonathanmallard Пистолет Макарова

Убийство было совершено 13 июня 2016 года. По версии следствия, в офисе ООО ЧОП «Бумеранг» на улице Донбасской в Воронеже между совладельцами ЧОПа произошел конфликт. Осужденный не менее четырех раз выстрелил в своего оппонента, тот погиб на месте. Как позже установило следствие, пистолет системы «Макаров», из которого было совершено убийство, был приобретен незаконным путем.

Известно, что и обвиняемый в убийстве, и убитый ранее служили в милиции — в РУБОПе, в 1990-х создали собственную охранную фирму, работали как частные детективы. Предметом спора, приведшего к убийству, стал раздел охранного бизнеса, совладельцами которого те являлись на протяжении многих лет. Следствие настаивало, что убийство было совершено хладнокровно, а потом обвиняемый вложил в руки убитому гранату. Защита настаивала, что это была самооборона: убитый угрожал своему оппоненту гранатой.

В соответствии с приговором суда, подсудимый был признан виновным по инкриминируемым ему статьям. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.