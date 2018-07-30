Челябинская область, 31 июля, 2018, 00:21 — ИА Регнум. Путешествие подростков из города Озерска (Челябинская область) на самодельном судне по озеру Большая Нанога было прервано спасателями, передает «Первый областной».

Цитата из м/ф «Приключения капитана Врунгеля». Реж. Давид Черкасский. 1976-1979. СССР Плавание

Уточняется, что школьники отправились в плавание на «яхте», изготовленной из дерева и пластиковых бутылок, 27 июля. На судне было написано «Гуччи».

"Днище — древесина, но под ней два слоя бутылок пятилитровых. Борта тоже из пятилитровых бутылок», — сообщил один из «дизайнеров» «яхты».

На изготовление транспортного средства ушло три недели: планировалось доплыть до острова. Однако мероприятие было быстро прервано спасателями.

Отметим, что, по данным МЧС РФ, в июле на воде спасены 84 человека. Комментируя статистику происшествий на воде, замглавы отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по Омской области Максим Шабалин заявил:

«В силу возрастных особенностей дети не могут оценить реальную обстановку и купаются там, где им вздумается».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко заявил, что в регионе с начала года спасатели министерства спасли 449 человек, причем с 16 по 22 июля — 19 человек.