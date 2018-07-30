Хараре, 30 июля, 2018, 20:14 — ИА Регнум. По словам иностранных наблюдателей, в некоторых районах Зимбабве президентские выборы прошли вполне «демократично», в то время как на ряде избирательных участков царит «полный хаос», 30 июля передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«В некоторых случаях (голосование) проходило очень гладко, но в других мы видели, что процесс полностью дезорганизован, люди злились и уходили», — сообщил журналистам главный наблюдатель от ЕС Эльмар Брок.

По предварительным данным, в общенародном голосовании в Зимбабве приняли участие около 5,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в Зимбмбае прошли общенациональные выборы, в которых впервые за всю постколониальную историю африканской страны не участвовал свергнутый военными Роберт Мугабе.

Основными кандидатами на пост главы государства считаются действующий и.о. президента Эммерсон Мнангагва и лидер оппозиции Нельсон Чамиса. При этом Чамису поддерживает Мугабе, до сих пор сохраняющий поддержку многих граждан.

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