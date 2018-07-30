Чебоксары, 30 июля, 2018, 18:50 — ИА Регнум. В Чувашии утонул ещё один несовершеннолетний — шестой с начала лета. 14-летняя школьница пошла купаться вместе с друзьями, её тело обнаружено через двое суток в воде. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР Олег Дмитриев. Между тем на Волге спасатели регулярно фиксируют происшествия.

Человек под водой

30 июля было обнаружено на поверхности воды тело 14-летней жительница Алатырского района, которая 28 июля пошла купаться вместе с друзьями. Тогда же поступило сообщение в правоохранительные органы, что в Суре у села Междуречье утонула 14-летняя девочка. По данному факту проводится доследственная проверка. Как следует из материала проверки, несовершеннолетняя вместе со своими знакомыми пошла на Суру, протекающую рядом с населенным пунктом. При этом никто из них не умел плавать.

«Во время купания на мелководье из-за резкого перепада дна реки 14-летняя девочка ушла под воду и пропала из виду», — сказал Олег Дмитриев.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Следственное управление призывает граждан избегать купания в необорудованных для этого местах.

Отметим, по данным ГУ МЧС по Чувашии, 27 июля спасатели извлекли из пруда близ деревни Шакулово Чебоксарского района тело 45-летнего местного жителя. Предположительно, мужчина утонул при купании в нетрезвом состоянии.

По данным ГКЧС Чувашии, с 1 июня по 23 июля на водных объектах зарегистрировано 21 происшествие (за прошлый год — 19), в результате утонули 20 человек, в том числе пятеро детей. Основной причиной гибели является купание в необорудованных для этих целей мест, в состоянии алкогольного опьянения, в случае с детьми — купание без присмотра родителей и взрослых.

Между тем происшествия на воде случаются регулярно. К примеру, по информации республиканской поисково-спасательной службы ГКЧС Чувашии, 27 июля на Волге в районе санатория «Чувашия» эвакуирована лодка с неисправным двигателем. 28 июля на Волге в районе ГЭС мужчина переплывал шлюзовой подходный канал, подвергая свою жизнь опасности. 28 июля спасателям позвонила девушка: она находилась на острове напротив санатория «Солнечный берег», откуда её друзья уплыла на катере без неё. Спасатели на катере «Беркут» эвакуировали девушку с острова на берег. 28 июля на Волге около ГЭС плавательное средство потеряло управление и дрейфовало посередине реки, на борту находились 15 пассажиров. Спасатели на катере эвакуировали людей на берег.