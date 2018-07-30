Москва, 30 июля, 2018, 18:58 — ИА Регнум. После распада Советского Союза Турция перестала быть таким важным союзником Америки, каким была во времена холодной войны, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 30 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Infobrics.org Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

«После распада СССР роль и место Турции в мире изменились, — отметил Мигранян. — Это уже не такой важный союзник США, который играет серьёзную роль в противостоянии с Советским Союзом. Конечно, СССР был экзистенциальной угрозой для Турции. Они еще не забыли, когда после Второй мировой войны СССР выставил территориальные претензии Турции».

Мигранян отметил также, что после того, как распался Советский Союз, США стали не так важны для Турции и Турция стала не так важна для Америки.

«Вот почему, когда в 2003 году американцы вторглись в Ирак, Турция отказалась пропустить через свою территорию американские войска, — сказал Мигранян. — Сегодня Эрдоган пытается увеличить капитализацию Турции, но делать это через БРИКС смешно. В Вашингтоне знают, что БРИКС — это аморфная организация. США это неинтересно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 26−27 июля в ЮАР прошёл юбилейный, десятый, саммит глав государств БРИКС. Центральной темой на саммите стали вопросы дальнейшего развития объединения и приоритеты стратегического партнёрства.

По итогам саммита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должны позволить Турции присоединиться к организации.

В свою очередь, член Совфеда РФ Алексей Пушков заметил по этому поводу, что намерение президента Турции присоединиться к БРИКС говорит о признании потенциала организации и росте её авторитета.