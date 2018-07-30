Москва, 30 июля, 2018, 19:58 — ИА Регнум. В Москве 1 августа пройдет необычный перфоманс — спектакль-променад «Пробка мира». В ретро-машинах, припаркованных у Новой Третьяковки, артисты разыграют сценки из русской классики, сами поделятся своими непродуманными историями.

Mos.ru Спектакль-променад «Пробка мира» в «Музеоне»

Это будет уже второй этап фестиваля-путешествия лаборатории «Человек Мира». Первый состоялся в Санкт-Петербурге и тоже отличался неординарностью — в Михайловском саду внутри сцены-рамы в течении многих часов разворачивалось визуально-музыкальная действие «Симфония труда». Поющих и трудящихся за ткацкими станками мастериц поддерживали импровизациями на металлических баках, деталях мотора и других индустриальных «певучих» предметов уже серьезные музыканты.

Москва никак не может отстать от Северной столицы и предложит свою автоверсию высокой культуры. 1 августа у Новой Третьяковки внутри старинных машин состоятся многочисленные премьеры — любители и даже весьма известные киношные лица представят страницы русской классики.

А уже 3 августа поезд «Состав мира» отправится из Москвы во Владимир. По дороге на 11 сценических пространствах, то есть в вагонах, в движении пройдут перфомансы, спектакли, концерты.

Следующая точка путешествия — Суздаль. Туда участники после ночевки в стогах должны попасть путем сплава по реке. Ну, а здесь по меркам организаторов все более-менее традиционно — в Суздальском Кремле все дружно расписывают лавки по авторским эскизам, на реке Каменка создают огненные скульптуры, в городе проводят театральные эксперименты, каковые должны стать сюрпризом.

Один из организаторов фестиваля-путешествия «Человек мира» Андрей Попов отметил:

«У нас нет цели — у нас есть путь. И этот путь — к миру, к природе человека. Мы хотим объединить друзей в творческую движущуюся лабораторию, которая создает в пути и на остановках уникальный контент, связанный с историей России, с ее будущим и прошлым, связывая человеческие истории в единое полотно».