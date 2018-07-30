Чебоксары, 30 июля, 2018, 18:06 — ИА Регнум. В столице Чувашии развернулась судебная борьба за Чебоксарский залив, который стал главным местом отдыха жителей и позволил в 2001 году Чебоксарам стать «Самым благоустроенным городом России». Мэрия подала иск на структурные подразделения Росводресурсов, требуя признать право муниципальной собственности на Чебоксарский залив. В настоящее время он находится в федеральной собственности, и решение об этом «является законным и обоснованным», считает ответчик. Минприроды Чувашии, которое выступает в качестве третьей стороны, иск не признает, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM На Чебоксарском заливе

Иск подан в Арбитражный суд Чувашии. Его подала администрация Чебоксар к структурным подразделениям Росводресурсов — Верхне-Волжскому бассейновому водному управлению и отделу водных ресурсов по Чувашии. В качестве третьих лиц в судебном споре участвуют минприроды Чувашии, горкомимущество, МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» и акционерное общество «Инженерная защита».

Мэрия требует признать право муниципальной собственности на водный объект. Речь идёт о находящемся в федеральной собственности Чебоксарском заливе, тип водного объекта — водохранилище.

«Исковые требования основаны на нормах статьи 218 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 8 Водного кодекса Российской Федерации и мотивированы тем, что Чебоксарский залив является искусственным прудом, созданным на землях муниципалитета», — отмечается в судебном документе.

Отметим, что, согласно ч. 1 ст. 218 ГК РФ («Основания приобретения права собственности»), право собственности «на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом». Согласно ч. 2 ст. 8 Водного кодекса РФ («Право собственности на водные объекты»), «пруд, обводнённый карьер, расположенные в границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию», «находятся соответственно в собственности субъекта Российской Федерации, муниципального образования».

Представитель администрации Чебоксар в предварительном судебном заседании пояснил, что «отвод земель под строительство залива осуществлён муниципалитетом, объект является искусственным, декоративным прудом, не имеющим постоянной гидравлической связи с природными водоёмами».

Ответчик в лице ВВ БВУ сослался на то, что управление «не принимает решения о внесении или об отказе во внесении представленных для внесения в государственный водный реестр сведений». Согласно представленному отзыву, решение о внесении записи принято на основании представленного договора водопользования, заключённого уполномоченным органом с «соблюдением процедур, установленных законодательством, следовательно, решение о внесении записи является законным и обоснованным».

"Ответственность за полноту и достоверность представленных для внесения в реестр сведений несут органы государственной власти и органы местного самоуправления…

В соответствии с порядком ежегодного предоставления сведений, в том числе и на право собственности на водные объекты для внесения в ГВР, сведений о наличии прав собственности на Чебоксарский залив от администрации города Чебоксары не поступало.

В ГВР имеется информация о предоставлении права пользования на основании договора водопользования в форме 2.5-гвр на водный объект (Чебоксарский залив) на реке Чебоксарке, заключённого между министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики и АО «Газпром газораспределение Чебоксары», — приводятся доводы в документе.

Примечательно, что представитель минприроды Чувашии иск не признал, сославшись на то, что объект находится «в федеральной собственности, поскольку является водохранилищем».

Арбитражный суд Чувашии принял дело к рассмотрению. Разбирательство назначено на 18 сентября.

ИА REGNUM На Чебоксарском заливе

Как сообщало ИА REGNUM, Чебоксарский залив представляет собой искусственный водоём, созданный в устье реки Чебоксарки, в месте впадения её в Волгу. Ранее оно представляло собой полуболотистую местность «с лягушками», заросшую бурьяном. До 1990-х годов здесь был расположен один из районов столицы Чувашии.

В 1996 году возвели дамбу для контроля уровня воды. 23 июня 1996 года в честь 1100-летия чувашской государственности состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию дамбы и «Дороги к храму», соединяющей центр города с исторической частью столицы Чувашии. В церемонии открытия принял участие и освятил «Дорогу к храму» патриарх Алексий II. Уже на следующий год это место облюбовали дикие утки. После обустройства залива, который стал излюбленным местом отдыха горожан, Чебоксары были признаны «Самым благоустроенным городом России» (по итогам 2001 года).