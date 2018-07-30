Нью-Йорк, США, 30 июля, 2018, 18:08 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США остаются в «красной зоне» — на Уолл-стрит всё ещё царит пессимизм, связанный с падением сектора IT-корпораций и интернет-компаний, 30 июля передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цукерберг

К настоящему моменту индекс Dow Jones снизился на 15,51 пункта (-0,06%), до 25 435,55, индекс S&P 500 снизился на 7,90 пункта (-0,28%), до 2810,92 пункта, индекс Nasdaq снизился на 67,60 пункта (-0,87%), до 7669,82 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 26 июля на Уолл-стрит произошло обрушение акций Facebook более чем на 16%. На следующий день, 27 июля, более чем на 19% упали акции Twitter, что вызвало падение всей отрасли.

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