Малоярославец, Калужская область, 30 июля, 2018, 17:59 — ИА Регнум. В Калужской области начата доследственная проверка по размещенному в средствах массовой информации сообщению о жесткой посадке моторного параплана в поселке Спас-Загорье Малоярославецкого района. Об этом 30 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM инспектор отдела СУ СК России по Калужской области Игорь Ульяшин.

Mchs.gov.ru Место жёсткой посадки параплана.

По его словам, 29 июля 40-летний житель подмосковного Наро-Фоминска с 8-летним сыном приехали на территорию Малоярославецкого района Калужской области и в районе села Спас-Загорье осуществляли полет на личном параплане.

В ходе полета от сильного порыва ветра крыло параплана сложилось, в результате чего мужчина с сыном упали с высоты около 20 метров. Пострадавшие были доставлены в больницу, серьезных травм у них не установлено.

«По информации следствия, грузоподъемность параплана составляет 200 кг, аппарат имеется в свободной продаже, регистрации, согласования режима, времени и условий полета не требует. В ходе проверки следователи установят все обстоятельства происшествия», — сказал Игорь Ульяшин.

Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на Главное управление МЧС России по Калужской области, в воскресенье, 29 июля, у села Спас-Загорье совершил жесткую посадку мотопараплан.

«В 19:37 мск поступило сообщение о жесткой посадке моторного параплана в Малоярославецком районе», — говорится в сообщении калужских спасателей.