Улан-Батор, 30 июля, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Дети, пострадавшие от недавнего наводнения в монгольской провинции Баян-Улгий, получили гуманитарную помощь от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщает 30 июля Синьхуа со ссылкой на монгольские СМИ и представительство Фонда в Улан-Баторе.

В состав помощи на общую сумму 270 млн монгольских тугриков (около 110 тыс. долларов) входят юрты, школьные принадлежности и предметы детской гигиены.

Напомним, что в июле этого года после катастрофического ливня без крыши над головой в провинции Баян-Улгий остались более 2,5 тыс. человек, из которых 425 — несовершеннолетние дети. Согласно прогнозам синоптиков, продолжает существовать угроза повторения стихийного бедствия; в Монголии ожидаются сильные грозы с проливными дождями.