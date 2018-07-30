Ташкент, 30 июля, 2018, 17:55 — ИА Регнум. В законодательной палате Олий Мажлиса (парламенте) Узбекистана обсудили законопроект, ужесточающий ответственность за отсутствие беспрепятственного доступа инвалидам, сообщает 30 июля агентство «Газета.uz».

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Инвалид. Знак на входе

Проект документа предлагает повысить штрафы для должностных лиц до 15−20 минимальных размеров заработной платы (МРЗП) (22,2−29,6 тыс. рублей). За повторное нарушение размер штрафа может составить от 20 до 40 МРЗП (29,6−59,2 тыс. рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил подготовить постановление, направленное на улучшение условий обучения, воспитания, труда и отдыха инвалидов.