Севастополь, 30 июля, 2018, 17:48 — ИА Регнум. Подозрения на серозный менингит у воспитанников детского сада в Севастополе не подтвердились, детей сразила острая респираторная вирусная инфекция. Об этом корреспондент ИА REGNUM 30 июля сообщили в пресс-службе правительства города-героя.

jan Sefti

«Ситуация находилась под контролем департамента здравоохранения города Севастополя и территориального управления Роспотребнадзора. В городскую инфекционную больницу 11−12 июля поступили четверо детей, в том числе двое воспитанников детского сада №90, и двое членов семьи одного из них с подозрением на серозный менингит. Сотрудниками медицинского учреждения проведены все необходимые исследования на патогенную микрофлору, результаты посевов во всех случаях отрицательные», — отметили сотрудники правительства города.

По их данным, все дети на сегодняшний день выписаны с диагнозом «острая респираторная вирусная инфекция с признаками менингизма», продолжительность лечения которого составила от 11 до 13 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, представители общественно организации «Севастопольские мамы» ранее сообщали, что несколько воспитанников дошкольного общеобразовательного учреждения заболели вирусным менингитом. По предположению родителей, вероятным переносчиком болезни могли стать клещи, поскольку в саду долгое время не было скамеек, и дети игрались буквально на земле.