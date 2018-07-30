Екатеринбург, 30 июля, 2018, 17:43 — ИА Регнум. Экономика Свердловской области демонстрирует уверенный рост. За январь — июнь 2018 года индекс промпроизводства составил 107% по отношению к такому же периоду 2017 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

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В отдельных сферах машиностроения был отмечен значительный рост. Стали больше производить прицепов, полуприцепов, оборудования и машин. Заметный рост — в пищевой промышленности, металлургии, деревообработке и т.д.

За полгода было отгружено товаров на 1,078 трлн рублей. В сравнении с таким же периодом 2017 года индекс составил 113,5%.

Выросло и сельское хозяйство. Здесь рост производства составил 103,3%. Также положительную динамику демонстрируют строительство, грузооборот и т.д.