Ленинградская область, 30 июля, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Российские и финские пограничники в течение нескольких дней проводили совместный осмотр государственной границы РФ и Финляндии на Выборгском направлении. Традиционный совместный обход, помимо своих прямых целей, является инструментом укрепления взаимного доверия между стражами границы двух стран.

Погрануправление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Совместный обход российско-финской границы

«В ходе совместных действий пограничники осуществляли осмотр пограничной просеки, состояние пограничных знаков», — сообщили ИА REGNUM 30 июля в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как отмечается, совместный обход границы проходил в дружеской обстановке, в атмосфере добрососедства и взаимного доверия.

Помимо прочего, финские пограничники высказали благодарность российской стороне за недопущение проникновения нарушителей на территорию Европейского союза во время проведения чемпионата мира по футболу.

Читайте также: Африканские болельщики задержаны при попытке проникнуть из РФ в Финляндию

«Состояние пограничной просеки и пограничных знаков обеими сторонами признано удовлетворительными, — отметили в Погрануправлении ФСБ России. — Проблемные вопросы рассмотрены положительно».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе совместного осмотра границы в 2017 году были обнаружены деревья, которые растут по одну сторону границы, а их кроны свисают на сопредельной территории. Этот факт является недостатком и устраняется на месте совместными усилиями пограничных нарядов.