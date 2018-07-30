Майкоп, 30 июля, 2018, 17:36 — ИА Регнум. Сотни репатриантов вернулись на историческую родину в Адыгею за два десятка лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства в преддверии Дня репатрианта, который отмечается 1 августа.

Adygheya.ru Встреча с репатриантами

День репатрианта отмечается с 1998 года, когда Республика Адыгея приняла адыгов, переехавших из Косово. Всего в республику переехало около двух тысяч соотечественников: из Турции, Сирии, Иордании, Израиля, других стран. Только сирийских репатриантов в республике сегодня около 800: все они получают помощь со стороны властей в обустройстве.

«Россия всегда готова поддержать и принять своих соотечественников, независимо от их национальности или религии. Мы рады тому, что наши земляки возвращаются на историческую родину, направляют свои знания и умения на процветание Адыгеи», — сказал глава республики Мурат Кумпилов.

Отметим, что сегодня в Адыгее действует Центр адаптации репатриантов, в процессе возвращения земляков в Адыгею участвуют различные общественные организации. Для поддержки адыгов из Сирии в республике создана специальная комиссия, которая решает вопросы медицинской помощи, оформления разрешительных документов, организации бесплатных курсов изучения русского языка и другие вопросы. Помогают людям с приобретением жилья, устройством.