Москва, 30 июля, 2018, 17:32 — ИА Регнум. Автомобиль совершил наезд на пешеходов на тротуаре в результате ДТП в Троицком и Новомосковском округах Москвы. Об этом 30 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

По сведениям агенства, в посёлке Коммунарка столкнулись BMW и Lexus, после чего немецкий автомобиль вылетел на тротуар, где сбил трёх пешеходов.

По информации агентства «Москва», на место происшествия был направлен санитарный вертолёт Московского авиационного центра. Один из пострадавших был эвакуирован в лечебное учреждение столицы.

Подробности и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.