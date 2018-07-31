Вашингтон, 31 июля, 2018, 11:35 — ИА Регнум. Инсайдерская торговля подпитывает мнение о том, что снижение корпоративных налогов обогащает руководителей в краткосрочной перспективе, при этом давая менее четкие долгосрочные выгоды для работников, пишет издание Politico, обсуждая налоговую политику США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Издание полагает, что некоторые из крупнейших выгодоприобретателей от нового налогового закона президента Дональда Трампа — это крупные руководители, которые получили прибыль, поскольку их компании выкупают рекордное количество акций — практика, которая вознаграждает акционеров, повышая стоимость существующих акций.

Комментируя это сообщение, сенатор Берни Сандерс пишет в своем твиттере:

«40 миллионов американцев до сих пор живут в бедности. 30 миллионов не имеют медицинской страховки. У половины пожилых работников нет пенсионных сбережений. А чего достигает налоговый план Трампа? Сделать очень, очень богатых значительно богаче. Какой стыд».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года Трамп подписал закон о налоговой реформе, которая предусматривает в том числе снижение налога на прибыль корпораций с 35% до 21%. Снизить налоги для бизнеса было одним из предвыборных обещаний Трампа. Президент считает, что его страна вновь становится великой державой благодаря налоговой реформе, которую он провел.