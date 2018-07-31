Вашингтон, 31 июля, 2018, 08:03 — ИА Регнум. Чем США оправдывает увеличение своих военных расходов и почему психология победителя может сыграть с Вашингтоном злую шутку, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Иван Шилов ИА REGNUM Американская межконтинентальная баллистическая ракета Трайдент

Достигнутые между США и СССР во второй половине ХХ века соглашения, позволявшие соблюдать баланс в области стратегических вооружений, воспринимается нынешней американской элитой как излишнее препятствие, которое необходимо устранить. Вероятно, так и нужно оценивать входящее в нынешний американский закон о военных ассигнованиях требование «не позднее 15 января 2019 года» предъявить доказательства о невыходе России из договора об РСМД. Исполнять это требование должен американский президент, а сама формулировка вопроса предполагает отсутствие у России какой-либо презумпции невиновности.

Очевидно, предполагается именно это, коль скоро речь идет о желании США выскочить за пределы мешающих им договоров. В свое время эти договоры позволяли надеяться, что ни одна из договаривающихся сторон не будет стремиться окончательно «класть своего противника на лопатки» посредством военного запугивания. Времена изменились? Или Пентагону срочно нужны средства для обновления обветшавшего арсенала?

Узнайте подробности: Зачем США выходят из договора РСМД?

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