Москва, 30 июля, 2018, 16:42 — ИА Регнум. Российский актёр Сергей Шеховцов скончался на 57-м году жизни, сообщили 30 июля в пресс-службе театра «Современник».

Цитата из т/с «Марш Турецкого». реж Михаил Туманишвили. 2000. Россия Сергей Шеховцов

"Только что стало известно о смерти нашего товарища, актёра Сергея Шеховцова», — сообщается на странице театра в Facebook.

В пресс-службе уточнили, что у актёра остановилось сердце, когда он гулял на улице со своей собакой. У него остались супруга и двое сыновей.

О дате и времени прощания с актёром будет объявлено позднее.

Сергей Шеховцов родился 5 сентября 1961 года. В 1987 году окончил Школу-студию МХАТ. В 1986—1989 годах был актёром театра «Современник-2», с 1991 по 2000 годы — актёр МХТ имени Чехова.

С 2000 года снимался в кино, в том числе сыграл роли в фильмах «Антикиллер» и «Ландыш серебристый», сериалах «Марш Турецкого», «Дальнобойщики», «Солдаты-2», «Маросейка, 12».