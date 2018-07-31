Деревня Дворики, Владимирская область, 31 июля, 2018, 07:12 — ИА Регнум. Беседуя с участниками образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме», министр просвещения Ольга Васильева спросила их мнение о том, почему мотивация к учебе в начале средней школы — высокая, а к 9 классу практически пропадает. Васильева считает парадоксальной ситуацию, при которой экзаменов стало меньше (в советской школе их было 11, включая выпускные и вступительные), а страха перед ними — гораздо больше. Как повлиял на такую ситуацию ЕГЭ, обсуждает автор ИА REGNUM Анастасия Шарова.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Среди трех других причин падения желания учиться на форуме было названо влияние экзаменов, в том числе страх перед ними. На то есть ряд причин.

Один-единственный экзамен становится результатом длинной школьной жизни в 9 или 11 лет, при этом не учитывает личных особенностей каждого ученика, не затрагивает историю обучения, обезличен, формален и формализован, когда ученик говорит не с живой комиссией, а заполняет бланки, да и присутствующие учителя не должны проявлять человеческих черт; но при этом такой экзамен требует к себе серьезной подготовки. Этот страх перед машиной, с которой нельзя вступить в диалог, имеет место на самом деле, да и главным мерилом качества образования остается балл по ЕГЭ, а очень сложно — особенно в юном возрасте — посвятить несколько лет жизни получению балла.

Есть у баллов и еще одна особенность: они оказываются мерилом работы учителей, от которых не раз школьники слышали совет «мой предмет не сдавать» и «статистику школе не портить». Выходит, что интересный предмет, по которому сдавать экзамен нужно, преподается с использованием типовых заданий, а если сдавать не нужно — то нет смысла стараться. Ни ученику, ни учителю. А что может снизить мотивацию больше, чем демонстрация ребенку того, как именно он должен интересоваться?

И это не единственные причины снижения мотивации.

Читайте подробности: ЕГЭ уничтожает желание учиться?

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