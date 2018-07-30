Ярославль, 30 июля, 2018, 16:31 — ИА Регнум. На въезде в Кострому, в деревне Будихино, пройдет фестиваль сыра «Сыр-Бор». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо».

Кострома Сырная

Праздник пройдет 11 августа в туристическом комплексе «Вокзалъ «Кострома Сырная». Это уже второй крупный фестиваль, который состоится на этой площадке. В мае этого года здесь выбирали лучшего пастуха Центральной России на фестивале «Пастушьи забавы».

«Сыр-Бор» — семейный фестиваль для любителей «вкусного» и активного отдыха.

«Он проводится впервые. Мы ждем гостей из Ярославля, Москвы и Костромы. Для участия в фестивале приглашаем костромских производителей молочной продукции, чтобы они могли представить товар лицом», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в туристическом комплексе «Вокзалъ «Кострома Сырная».

В программе фестиваля — дегустация сыров, но не обычная, а с вареньем. Сыроделы покажут, как сочетать, казалось бы, несочетаемое. Гостей фестиваля угостят фондю из разных сыров. Местные частные производители представят свою продукцию на ярмарке «Молочный сыр». Для желающих поиграть будут разные конкурсы — например, «Сырные покатушки», cheese-бол, сыр-ball.

На фестивале выступят творческие коллективы из Ярославля и Костромы.