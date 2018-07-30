Лондон, 30 июля, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Сообщения о том, что власти Великобритании готовятся доставлять людям еду и медикаменты с помощью вооруженных сил в случае «жесткого» сценария Brexit, не выглядят достоверными, процесс развода Великобритании и ЕС, скорее всего, вообще никак не коснется граждан, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 30 июля, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя сообщение Times о подготовке соответствующего плана.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Ранее Times сообщила, что правительство подготовило план доставки населению еды, медикаментов и топлива на случай, если до выхода Великобритании из ЕС стороны так и не придут ко всем необходимым экономическим договоренностям. Доставлять товары первой необходимости предполагается с помощью вооруженных сил.

Такой способ обычно используется в чрезвычайных ситуациях, отмечает издание. Экономическая подготовка уже началась — в частности, владельцы супермаркетов договариваются с поставщиками о запасах чая и кофе, а руководители больниц закупают медикаменты для создания необходимого резерва.

По правде сказать, это сообщение очень похоже на фейковое. Во всяком случае, проблема сильно преувеличена. Выход Великобритании из ЕС — это формальная, бюрократическая история. На жителях страны она, скорее всего, никак или почти никак не скажется.

Конечно, Brexit определенным образом скажется на бизнесе, но не до такой степени. Как-то ведь они жили до вступления в ЕС. Теперь некоторые контракты придется пересмотреть. Будут заключаться новые договоренности.

Можно было бы рассуждать о потерях и приобретениях обеих сторон, Евросоюза и Великобритании, в долгосрочной перспективе. Но в перспективе краткосрочной никаких существенных изменений не предвидится.