Ярославль, 30 июля, 2018, 16:14 — ИА Регнум. В Ярославле полиция выясняет, нарушила ли «Партия народной свободы» правила агитации на выборах в Ярославскую областную думу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме, Заволжский и Дзержинский отделы полиции направили в комиссию запросы с просьбой оценить два агитационных билборда «ПАРНАСа» на соответствие избирательному законодательству.

Parnasparty.ru ПАРНАС

Как выяснили в комиссии, щиты размещены с нарушениями. В частности, их эскизы не были предварительно согласованы в облизбиркоме. Комиссия признала их незаконными и передала решение об этом в полицию. В избирательной комиссии корреспонденту ИА REGNUM не смогли пояснить, что будет дальше с указанными билбордами.

«Это дело полиции. Они запросили информацию по конкретным адресам, и мы дали ответы по ним», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Речь идет о двух билбордах, однако, как говорится в сообщении на странице «ПАРНАС» в Facebook, с 1 августа рекламное агентство снимет всю наружную агитацию партии «под давлением чиновников правительства». Сейчас по объему наружной агитации «ПАРНАС» в Ярославле превосходит все другие партии, быть может, за исключением «Единой России».

Кроме того, полиция ищет нарушения и в других агитационных материалах. Как сообщает портал Yarnews, в приемной депутата фракции «ПАРНАС» в Яроблдуме Сергея Балабаева побывали сотрудники УМВД, которые изъяли 200 листовок.

«В пятницу сотрудники Центра «Э» вломились в приемную депутата Ярославской областной думы от ПАРНАС Сергея Балабаева. Точно неизвестно, что они искали. Источники говорят, что пытались найти плакаты, обличающие депутатов Госдумы, поддержавших пенсионную реформу. На них якобы обиделся мэр Слепцов и его зам. Ничего не обнаружив, сотрудники изъяли 219 буклетов с подписями людей против ввоза мусора и пенсионной реформы», — говорится в сообщении на странице «ПАРНАС» в Facebook.

Также на странице «ПАРНАСа» сообщается, что агитационные материалы изымаются и в других партийных помещениях. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, речь может идти о проверке, которую полицейские проводят по заявлению физического лица. Итогом этой проверки может стать обращение в прокуратуру и возбуждение административного дела. Наказание за нарушение правил предвыборной агитации для граждан составляет от 1 тыс до 1,5 тыс рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тыс рублей. Решение о конкретном наказании может принять только суд.