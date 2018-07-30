Москва, 30 июля, 2018, 18:44 — ИА Регнум. На замоскворецкой линии московского метрополитена 30 июля запустили новый именной состав с символикой «ЦСКА». Его запуск приурочен к 95-ой годовщине со дня основания Центрального спортивного клуба армии, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как на церемонии открытия заявил первый заместитель начальника московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов, за время работы он перевезёт почти 1,5 млн пассажиров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тематический поезд «ЦСКА» будет курсировать по Замоскворецкой ветке московского метрополитена

Дарья Антонова ИА REGNUM Тематический поезд «ЦСКА» в электродепо «Сокол»

Дарья Антонова ИА REGNUM Ирина Роднина, Светлана Хоркина, Михаил Дегтярев и Дмитрий Дощатов на торжественном запуске поезда

«Благодаря запуску брендированного состава «ЦСКА» наши пассажиры смогут совместить поездку на метро с изучением развития спорта в России и истории одного из ведущих спортивных клубов страны», — подчеркнул он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Торжественная церемония запуска поезда

Дарья Антонова ИА REGNUM Юнармейцы

Внутри тематического поезда пассажиры смогут больше узнать об истории ЦСКА и развитии советского и российского спорта, профессиональных спортивных клубах, а также всероссийском военно-патриотическом общественном движении «Юнармия», которое зарождалось в ЦСКА. Стены вагонов проиллюстрированы фотографиями знаменитых спортивных соревнований и побед известных армейских спортсменов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Светлана Хоркина смотрит на свой портрет в поезде «ЦСКА»

Дарья Антонова ИА REGNUM Светлана Хоркина, Алексей Немов и Михаил Дегтярев провожают отправляющийся поезд

Кроме того, вместе с запуском нового состава в кассах метрополитена начали продавать тематические билеты «Единый», посвящённые 95-летию ЦСКА. В настоящий момент к продаже готовы 600 тыс. таких билетов. Они рассчитаны на одну, две, 20 и 40 поездок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вагон тематического поезда «ЦСКА»

Дарья Антонова ИА REGNUM Вагон тематического поезда «ЦСКА»

Напомним, в феврале 2018 года в Москве запустили движение по первому участку Большой кольцевой линии метро от станции «Деловой центр» до «Петровского парка», протяжённость которого составляет 10,5 км. В первый участок Большой кольцевой линии входят пять станций — «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр». Своды станции «ЦСКА» украшены тематическими спортивными иллюстрациями. На платформе установлены бронзовые скульптуры баскетболиста, лыжника, хоккеиста и футболиста, на постаментах которых выбит герб с символикой клуба.

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