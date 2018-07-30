Брюссель, 30 июля, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Результаты парламентских выборов в Камбодже были получены при отсутствии политического процесса и реальной конкуренции, а потому они не заслуживают доверия, сообщила 30 июля дипломатическая служба Евросоюза.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Это «означает, что выборы 29 июля не отражают демократическую волю камбоджийского электората», — говорится в заявлении.

В Брюсселе ожидают, что камбоджийские политики прислушаются к призыву и начнут диалог с оппозицией, а также создадут условия, которые позволят состояться свободной политической дискуссии и конкуренции. До тех пор, пока не будет сделан обратный вывод, ЕС приостановил финансирование деятельности Камбоджийского национального избирательного комитета.

Напомним, единственным победителем на выборах в Национальную ассамблею (нижняя палата парламента) стала правящая Народная партия Камбоджи (CPP). По предварительным данным, явка составила 82,71%, при этом партия сумела получить все 125 депутатских кресел.