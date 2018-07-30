Вашингтон, 30 июля, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Вероятность введения новых пошлин между США и Китаем увеличивается из-за «удачных» переговоров между главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в аналитическом обзоре Bank of America Merrill Lynch.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По мнению аналитиков, торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином может обостриться из-за соглашения Трамп — Юнкер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча президента США Дональда Трампа и главы Еврокомисии Жан-Клода Юнкера, в ходе которой стороны объявили о стремлении взаимно отменить торговые пошлины на товары, состоялась 25 июля.

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