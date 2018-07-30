Москва, 30 июля, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Министерству транспорта не удастся искусственным путем увеличить долю немосковского авиатрафика, ситуация в транспортной сфере лишь отражает общую ситуацию в экономике, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 30 июля, генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак, комментируя планы правительства по пересмотру налоговых ставок.

(сс) gustavmelin0 Cамолет. Небо

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на Российскую ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта сообщила, что одновременно с обнулением ставок НДС на региональные полеты (не через Москву) ставка налога для полетов через столицу может вырасти с 10 до 20%. Но самым вероятным последствием такой меры, по данным экспертов, станет повышение цен на билеты на 8−10% по всем направлениям, то есть цель правительства — увеличить долю немосковского трафика — достигнута не будет.

Идею обнуления ставок НДС для региональных аэропортов и роста ставок для Москвы лоббируют владельцы региональных аэропортов, в том числе и довольно влиятельные, из групп Вексельберга и Дерипаски. Они хотят быстрее вернуть свои инвестиции через перенаправление транспортных потоков в их аэропорты. Сейчас около 70% трафика идет через Москву.

Но проблема в том, что транспорт — это отображение экономики. Нечего на зеркало пенять. Если у нас почти вся экономика — в Москве, то и авиакомпании работают соответствующим образом. Сообщения между регионами нет потому, что там нет пассажиров, а не наоборот.

Можно привести пример из экономической жизни Иркутска. Когда там был экономический подъем, туда летало пять авиакомпаний, причем цены в экономклассе были невысокими. Потом они летать туда перестали.

Министерство транспорта пытается решить задачу с помощью тех инструментов, которые у него есть. Но всё дело в том, что это задача не для министерства транспорта, а для министерств экономики и финансов. Если не считать туристов, люди летают по делу. Будет во Пскове или Кемерово бурная экономическая жизнь — туда будут летать. А если нет, то никакими искусственными методами этого не исправить.