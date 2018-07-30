Вашингтон, 30 июля, 2018, 16:03 — ИА Регнум. О том, что президент США Дональд Трамп «позорит себя», заявил 30 июля конгрессмен Хаким Джеффрис, председатель комитета по демократической политике и коммуникациям. Комментируя слова Трампа о том, что он готов прекратить работу правительства, если демократы не проголосуют за новую миграционную политику, включающую строительство стены на границе с Мексикой, Джеффрис в своем твиттере написал:

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Этот парень продолжает позорить себя. Пойдите, поговорите с Мексикой о плате за вашу нелепую пограничную стену. И перестаньте дразнить Америку своими бредовыми напыщенными словами».

Напомним, ранее (как это случилось в январе сего года) процедура приостановки деятельности правительства США задействовалась в ситуации, когда представители партий в Конгрессе не могли договориться о бюджете страны на следующий год. В таком случае сокращалось финансирование государственных программ и ведомств до определенного минимума, а часть государственных служащих уходила в неоплачиваемый отпуск.