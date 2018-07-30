Великий Новгород, 30 июля, 2018, 15:28 — ИА Регнум. В Великом Новгороде с 1 августа 2018 года на 22.7% подорожает ежемесячный проездной билет: вместо прежних 1980 рублей он будет стоить 2430 рублей. Стоимость билета исчисляется из тарифа на одну поездку (27 рублей с 1 июля 2018 года), помноженного на 90 поездок. Проездные билеты на половину месяца (ранее стоили 990 рублей) будут выведены из обращения.

Павел Редин ИА Красная весна Автобусная остановка

Повысится стоимость студенческого проездного билета: он будет стоит 2250 рублей.

Не поднимется только цена за льготный проездной билет для школьников — 800 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области ранее намеревалось отменить ежемесячные проездные билеты, полностью заменив их электронной транспортной картой «Береста». Эта карта была введена в оборот с 1 июня 2018 года, цена проезда по ней дешевле на 2 рубля: 25 рублей за одну поездку.

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Напомним, что ранее проездные билеты в Великом Новгороде дорожали с 1 января 2017 года.