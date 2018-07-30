Брянск, 30 июля, 2018, 15:26 — ИА Регнум. В Брянске завод незаконно загрязнял воздух. Как сообщила 30 июля пресс-служба прокуратуры Брянской области, на предприятии «Термотрон-Завод» эксплуатировались литейный цех, камера дробления и обрубной участок, которые были источником загрязнения, однако разрешения на выброс вредных веществ предприятие не имело.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Завод располагается в Володарском районе Брянска. После проверки прокуратура обратилась с иском в суд, который удовлетворил требования и обязал завод получить документы.

Отметим, что согласно закону «Об охране атмосферного воздуха», разрешение на выброс вредных веществ устанавливаются предельно допустимые выбросы и другие условия, которые обеспечивают охрану воздуха.