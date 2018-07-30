Варшава, 30 июля, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Властям Польши необходимо взыскать военные репарации с Российской Федерации. Об этом сообщил депутат от правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Аркадиуш Мулярчик в интервью газете Rzeczpospolita.

Мирные жители общаются с советскими бойцами и командирами на улице освобожденного Кракова. 1945

По его словам, Советский Союз нанес «ущерб» Польше, поэтому в ближайшее время парламент страны должен подготовить претензии к России о компенсации.

«Я знаю, что такие требования (о военных репарациях) уже готовы предъявить (РФ) страны Балтики», — сказал Мулярчик.

Как передавало ИА REGNUM, в марте текущего года председатель комиссии Сейма Польши по изучению вопроса о репарациях Аркадиуш Мулярчик озвучил сотрудникам СМИ возможную сумму репараций стране от Германии.

По его словам, репарации Германии Польше за вред, нанесенный гражданам и имуществу во время Второй Мировой войны, могут составить $850 млрд.

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