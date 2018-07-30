Чебоксары, 30 июля, 2018, 15:22 — ИА Регнум. В Чувашии приняли правила использования объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Чувашии Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Василий Перов. Охотники на привале. 1871

Речь идёт о животных, которые не относятся к охотничьим ресурсам. Под действие данных правил также не подпадают обитатели особо охраняемых природных территорий федерального значения и занесённые в Красную книгу России.

Уточняется, что правила устанавливаются для добычи объектов животного мира, использовании полезных свойств их жизнедеятельности (почвообразователей, естественных санитаров окружающей среды, опылителей растений, биофильтраторов), а также для научного исследования и культурно-просветительных целей. Большая часть правил касается условий и правил добычи.

«Добыча объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Чувашской Республики, за исключением водных биологических ресурсов, допускается в исключительных случаях в целях сохранения объектов животного мира, осуществления мониторинга состояния их популяций, регулирования их численности, охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных», — говорится в документе.

В постановлении уточняется, что запрещено стрелять «на шум», «на шорох», «по неясно видимой цели», а также на расстоянии ближе 200 метров от жилья. Также вводится запрет на стрельбу по птицам, сидящим на проводах и опорах ЛЭП.

«Отлов и отстрел осуществляются способами, не допускающими жестокого обращения с объектами животного мира.

Запрещается добыча объектов животного мира, находящихся в бедственном положении, беспомощном состоянии, на переправах через водные объекты, в условиях стихийного бедствия или другой чрезвычайной ситуации, спасающихся от пожара, наводнения (в половодье), бури, в засуху, бескормицу, гололёд», — отмечается в постановлении.

Согласно документу, при отлове или отстреле запрещается использовать сети, взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся жидкости, газы, электрический ток, петли, снотворно-наркотические, отравляющие и обездвиживающие вещества, а также оружие, способное нанести вред человеку (самострелы, пневматическое и метательное оружие, падающие пики, крючья, ловчие ямы, «башмаки»).

С целью научно-исследовательской деятельности разрешено использовать для отлова механические транспортные средства и летательные аппараты, служебное оружие, световые и электронные устройства, имитирующие звуки животного мира.

«Запрещается использование для привлечения объектов животного мира других живых объектов животного мира с признаками увечий и ранений», — говорится в документе.