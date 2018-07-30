Москва, 30 июля, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Все изменения налогового законодательства должны вноситься правительством и приниматься Госдумой в первую половину года, чтобы налогоплательщики могли долгосрочно планировать свою работу. Такие предложения содержатся в рекомендациях комитета Госдумы по бюджету и налогам по итогам парламентских слушаний по основным параметрам федерального бюджета на 2019−2021 год, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Как отмечают члены комитета, частое изменение налогового законодательства не позволяет налогоплательщикам проводить долгосрочное планирование своей деятельности. Так, по их данным, ежегодно принимается около 40 федеральных законов, вносящих изменения в Налоговых кодекс РФ. При этом порядка 90% из них — правительственные инициативы.

«Многие из этих законов существенно меняют правила налогообложения, которые требуют определенной перестройки работы как налогоплательщиков, так и налоговых органов и зачастую не дают времени подготовиться к указанным изменениям», — отмечают депутаты в рекомендациях.

В связи с этим члены комитета предлагают ограничить частое изменение законодательства. Кроме того, они также предлагают прописать, что если поправки существенно изменяют условия налогообложения, они должны быть приняты в период весенней сессии Госдумы.

«Если же такие поправки принимаются в осеннюю сессию, они могут вступить в силу только через год», — отмечается в документе.